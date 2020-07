„Irrtum“: Zorc & Krösche kontern Leonardos Bundesliga-Kritik

„Deutsche Vereine, vor allem Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund, baggern immer mehr an jungen Spielern aus Frankreich. Die sind eine Gefahr für die Jugendakademien in Frankreich“, hatte Leonardo, Sportdirektor von Paris St. Germain, verlauten lassen und damit kein gutes Haar am Transfergebahren der deutschen Topklubs gelassen. Diese können die Kritik so nicht stehen lassen.

„Normalerweise kommentiere ich es nicht, wenn sich andere Klubs in der Öffentlichkeit äußern“, legt Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gegenüber der ‚Bild‘ los, „da wir in diesem Fall aber direkt erwähnt werden, muss ich schon feststellen, dass Leonardo da offensichtlich einem Irrtum unterliegt.“

„Höheres Entwicklungspotenzial“

Der BVB-Macher erläutert: „In der Regel ist es nämlich genau andersrum, als er es darstellt. Wir werden von den Familien und Beratern aus Frankreich aktiv angesprochen, da sie bei uns oft eine bessere Durchlässigkeit und ein höheres Entwicklungspotenzial der Talente sehen.“

Auch RB-Sportdirektor Markus Krösche sieht sich zu einer Antwort auf Leonardos Vorwurf genötigt: „Nein, wir fühlen uns nicht betroffen, außerdem kommentieren wir keine Aussagen von Verantwortlichen anderer Vereine. Frankreich ist amtierender Weltmeister und wie Deutschland eine Fußballnation. Daher wäre es fahrlässig, den Markt nicht im Blick zu haben.“