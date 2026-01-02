Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Auch Hertha an Gladbach-Flirt Fosso dran

von Fabian Ley - Quelle: gianlucadimarzio.com
Ryan Fosso gegen die PSV Eindhoven @Maxppp

Ein weiterer deutscher Zweitligist streckt offenbar die Fühler nach Ryan Fosso (23) aus. Laut Gianluca Di Marzio gehört neben Serie B-Vertreter FC Empoli auch Hertha BSC zu den Interessenten für den defensiven Mittelfeldspieler, den auch Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Kaiserslautern sowie Hannover 96 ins Auge gefasst haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fossos Vertrag bei Fortuna Sittard läuft im kommenden Sommer aus. Der niederländische Erstligist besitzt jedoch eine Option, den Kontrakt um ein weiteres Jahr auszudehnen. Trotzdem wäre der Schweizer, der in der laufenden Eredivisie-Saison in allen 17 Partien in der Startelf stand, wohl kostengünstig zu haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Eredivisie
Hertha
M'gladbach
Kaiserslautern
Fortuna
Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Hertha Logo Hertha BSC
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Fortuna Logo Fortuna Sittard
Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert