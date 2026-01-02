Auch Hertha an Gladbach-Flirt Fosso dran

Ein weiterer deutscher Zweitligist streckt offenbar die Fühler nach Ryan Fosso (23) aus. Laut Gianluca Di Marzio gehört neben Serie B-Vertreter FC Empoli auch Hertha BSC zu den Interessenten für den defensiven Mittelfeldspieler, den auch Borussia Mönchengladbach, der 1. FC Kaiserslautern sowie Hannover 96 ins Auge gefasst haben.

Fossos Vertrag bei Fortuna Sittard läuft im kommenden Sommer aus. Der niederländische Erstligist besitzt jedoch eine Option, den Kontrakt um ein weiteres Jahr auszudehnen. Trotzdem wäre der Schweizer, der in der laufenden Eredivisie-Saison in allen 17 Partien in der Startelf stand, wohl kostengünstig zu haben.