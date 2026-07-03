Neuer Coach für CR7

Ange Postecoglou hat einen neuen Trainerjob gefunden. Der 60-Jährige, zuletzt im Oktober 2025 nach nur etwas mehr als einem Monat Amtszeit bei Nottingham Forest entlassen, heuert beim Saudi-Klub Al Nassr an. Dort unterschreibt der Australier für zwei Jahre.

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It's official: ✍️

Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛

He signed a contract for 2 seasons.



Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026

Beim Team um Superstar Cristiano Ronaldo (41) tritt Postecoglou die Nachfolge von Jorge Jesus an. Auch Portugals Nationalcoach Roberto Martínez war zuletzt im Gespräch für den Posten.