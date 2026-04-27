Vernichtendes Urteil über Woltemade

Eddie Howe setzt im Umgang mit Nick Woltemade auf Zuckerbrot und Peitsche. Mal unterstellt der Trainer seinem Schützling unterschwellig fehlenden Trainingseifer – und mal lobt er ihn ausdrücklich öffentlich. So auch nach Woltemades gutem Joker-Einsatz bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Arsenal am Samstag.

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Der angezählte Coach von Newcastle United sagte: „Seine Kreativität ist seine Stärke, er hat da ein ganz besonderes Talent. Wenn er so spielt wie heute, wird er viel mehr Spielzeit und Gelegenheiten bekommen zu beeindrucken.“ Und das wird auch Zeit, schließlich ist Woltemade im Jahr 2026 noch torlos und will das dringend ändern – auch mit Blick auf die WM.

Was empfehlt ihr Nick Woltemade im Sommer? Bei Newcastle durchbeißen Zurück in die Bundesliga Wechsel innerhalb der Premier League Wechsel in eine ganz andere Liga Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Doch rund um Newcastle gibt es eine Menge Unruhe. Platz 14 in der Premier League genügt den hohen Ansprüchen bei weitem nicht. Und wenn es nach dem ‚Telegraph‘ geht, gilt das erst recht für die Stürmer im Kader.

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In einer Analyse fällt das Blatt ein hartes Urteil über Woltemade. Tenor: Zu langsam, kein Knipser-Gen, zu wenig Ballsicherheit, keine Gefahr bei Fernschüssen, Verweigern von Luftduellen. Ein Verkauf von Woltemade im Sommer sei denkbar. Erst im Sommer war er für die Rekordablöse von 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen.

Woltemade löscht Newcastle

Pikant: Autor der Zeilen ist Luke Edwards, der als Vertrauter von Howe gilt. Klar, dass das dem DFB-Stürmer nicht gefällt. Kurz nach Erscheinen des Artikels löschte Woltemade den Hinweis auf seinen Klub aus seiner Insta-Bio. Zufall?