Besondere Auszeichnung für Bundesliga-Trio

Drei Bundesligaspielern wird eine besondere Ehre zuteil. Dayot Upamecano (27), Luis Díaz (29/beide FC Bayern München) und Julian Ryerson (28/Borussia Dortmund) haben es in die beste Elf der Saison 2025/26 geschafft, die vom renommierten französischen Fußballmagazin ‚Onze Mondial‘ gekürt wird.

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𝑳𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒆. 🌟 Onze Mondial dévoile le Onze d’Or type de la saison 2025-2026, élu par les fans. 🏆 Êtes-vous d’accord avec cette composition ? 👀 https://t.co/TUDqJXQ85v — Onze Mondial (@OnzeMondial) October 19, 2026

Zum besten Profi der vergangenen Spielzeit wurde Kylian Mbappé (27/Real Madrid) gekürt. Der Franzose gewann vor João Neves (22) und Khvicha Kvaratskhelia (25/beide Paris St. Germain).