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Bundesliga

Besondere Auszeichnung für Bundesliga-Trio

von Martin Schmitz - Quelle: onzemondial.com
1 min.
Luis Díaz (l.) und Julian Ryerson im Duell @Maxppp

Drei Bundesligaspielern wird eine besondere Ehre zuteil. Dayot Upamecano (27), Luis Díaz (29/beide FC Bayern München) und Julian Ryerson (28/Borussia Dortmund) haben es in die beste Elf der Saison 2025/26 geschafft, die vom renommierten französischen Fußballmagazin ‚Onze Mondial‘ gekürt wird.

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Zum besten Profi der vergangenen Spielzeit wurde Kylian Mbappé (27/Real Madrid) gekürt. Der Franzose gewann vor João Neves (22) und Khvicha Kvaratskhelia (25/beide Paris St. Germain).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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