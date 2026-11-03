Nach Schmadtke: Weiterer Bayern-Funktionär vor dem Aus

Der FC Bayern München ist im Begriff, sich nach Nils Schmadtke von einem weiteren Funktionär zu trennen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge muss Florian Zahn, Chefscout der Nachwuchsabteilung, in Kürze gehen. Zur Stunde ist die Personalie allerdings noch nicht offiziell verkündet.

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Zahn war in der Vergangenheit schon für den FC Chelsea, den 1. FC Kaiserslautern und Wehen Wiesbaden tätig. Wer seine Nachfolge am Bayern Campus antreten wird, ist momentan noch völlig offen.