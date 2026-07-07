Ibrahimovic-Klarheit beim FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Arijon Ibrahimovic verlängert. Der 20-Jährige ist nun bis 2028 an den Rekordmeister gebunden und wird künftig fest zum Profikader gehören. Vergangene Saison war der deutsche U21-Nationalspieler an den 1. FC Heidenheim verliehen.

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Willkommen zurück, Ari!



FC Bayern plant Arijon Ibrahimović in der neuen Saison fest im Profiteam ein! 🤝🔴



🔗 https://t.co/F1Hjj8lcKx pic.twitter.com/AtmwSe7fQd — FC Bayern München (@FCBayern) July 7, 2026

Sportdirektor Christoph Freund erklärt: „Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein. Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern.“ In der vergangenen Saison kam Ibrahimovic für Heidenheim in 34 Pflichtspielen zum Einsatz und steuerte zwei Tore sowie fünf Vorlagen bei.