Neymar kommt auf den Markt

Neymar (33) hat wohl keine Zukunft beim FC Santos. Wie ‚O Globo‘ berichtet, ist der brasilianische Erstligist nicht an einer Verlängerung mit dem Superstar interessiert. Neymar senior, der Vater des Dribbelkünstlers, soll in der vergangenen Woche noch mit Klubverantwortlichen über ein frisches Arbeitspapier gesprochen haben. Dessen Vorhaben beruhte allerdings nicht auf Gegenseitigkeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entsprechend muss sich der Offensivakteur zeitnah nach einem neuen Klub umsehen, in Santos ist sein Kontrakt lediglich bis Ende des Jahres gültig. Mit Blick auf die WM im kommenden Jahr käme für Neymar sogar eine Rückkehr nach Europa infrage, Abnehmer sind allerdings Mangelware. Stattdessen soll MLS-Vertreter Inter Miami die Fühler ausgestreckt haben.