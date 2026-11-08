Nächste Entlassung in Hannover

Hannover 96 zieht die nächsten personellen Konsequenzen. Nach Geschäftsführer Jonas Boldt muss auch Sportdirektor Ralf Becker seine Koffer packen, berichtet die ‚Bild‘. Zeitnah soll die offizielle Bestätigung erfolgen.

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Becker, der den Posten seit Juni 2025 bekleidete, sei ab sofort freigestellt. Nach einem misslungenem Saisonstart finden sich die Niedersachsen nach dem elften Spieltag auf Tabellenplatz elf wieder.