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2. Bundesliga

Nächste Entlassung in Hannover

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Ralf Becker im Porträt @Maxppp

Hannover 96 zieht die nächsten personellen Konsequenzen. Nach Geschäftsführer Jonas Boldt muss auch Sportdirektor Ralf Becker seine Koffer packen, berichtet die ‚Bild‘. Zeitnah soll die offizielle Bestätigung erfolgen.

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Becker, der den Posten seit Juni 2025 bekleidete, sei ab sofort freigestellt. Nach einem misslungenem Saisonstart finden sich die Niedersachsen nach dem elften Spieltag auf Tabellenplatz elf wieder.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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