Schlotterbeck-Personalie „mit offenem Ausgang“

Beim SC Freiburg ist man bereit, sich im Sommer mit einem möglichen Transfer von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auseinanderzusetzen. „Nico ist ein besonderer Spieler, der zudem noch viel Entwicklungspotenzial hat. Diese Kombination führt zu Begehrlichkeiten von großen Klubs. Daher werden wir uns im Sommer mit seiner Personalie beschäftigen müssen – mit offenem Ausgang“, erklärt Sportchef Jochen Saier gegenüber dem ‚kicker‘.

Interesse an Schlotterbeck wird unter anderem Borussia Dortmund und dem FC Bayern nachgesagt. Der 22-Jährige selbst liebäugelt mit dem nächsten Karriereschritt. „Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass ich den nächsten Schritt woanders machen sollte, werde ich das tun“, sagte Schlotterbeck erst am gestrigen Mittwoch in der ‚Sport Bild‘. Vertraglich gebunden ist der Linksfuß nur noch bis 2023, sodass aus Freiburger Sicht Handlungsbedarf besteht, will man den gebürtigen Waiblinger nicht in eineinhalb Jahren ablösefrei verlieren.