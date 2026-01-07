Real-Zukunft: Alonso vor richtungsweisendem Duell

Vor rund einem Monat hing Xabi Alonsos Zukunft als Coach von Real Madrid am seidenen Faden. Nach nur zwei Siegen aus sieben Pflichtspielen war der Champions League-Kracher gegen Manchester City am 10. Dezember zum Job-Endspiel ausgerufen worden. Trotz der 1:2-Niederlage gegen die Skyblues durfte der 42-Jährige aufgrund der Art und Weise des Auftritts seiner Mannschaft im Amt bleiben.

Nach zuletzt vier Siegen in Folge konnte sich Alonso zwar wieder freischwimmen, unter Beobachtung steht der ehemalige Bayer-Erfolgstrainer aber weiterhin. Schließlich hinken die Madrilenen dem Erzrivalen FC Barcelona in La Liga immer noch vier Punkte hinterher. Nun muss Real zunächst aber in einem wegweisenden Stadtduell im Halbfinale des spanischen Supercups am morgigen Donnerstag (20 Uhr) gegen Atlético Madrid ran.

Große Bedeutung für Alonsos Zukunft

Das im saudi-arabischen Dschidda ausgetragene Derby ist für Real keine belanglose Partie. Die ‚as‘ betitelt es als „entscheidende Bewährungsprobe“, deren Bedeutung sich Alonso genau bewusst sei. „Was in Dschidda geschieht, wird über Real Madrids sportliche Zukunft entscheiden“, so die spanische Sportzeitung.

Bei einem enttäuschenden Auftritt drohe Alonsos Stuhl wieder deutlich mehr ins Wackeln zu geraten, ein erfolgreiches Abschneiden könne den Basken aber auch gestärkt von der Reise zurückkehren lassen. In einem möglichen Finale würden die Königlichen am Sonntag (20 Uhr) auf den Gewinner des anderen Halbfinals zwischen Barcelona und Athletic Bilbao treffen.

Ob Kylian Mbappé in diesem zur Verfügung stehen würde, scheint derzeit mehr als fraglich. Definitiv fehlen wird der französische Superstar dagegen morgen gegen Atlético. Das Duell sollte Real allerdings besser auch ohne den 27-jährigen Angreifer siegreich gestalten, denn Alonso weiß, so schreibt die ‚as‘, „dass das Ergebnis in Dschidda entscheidend für seine Zukunft sein wird.“