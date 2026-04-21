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M’gladbach: Droht wieder Ärger um Neuhaus?

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Florian Neuhaus beim 125-jährigen Jubiläum von Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Eugen Polanski versucht, die Wogen rund um die jüngste Nichtberücksichtigung von Florian Neuhaus (29) zu glätten. Der ‚Bild‘ sagt der Trainer von Borussia Mönchengladbach: „Ich habe mit Flo gesprochen und auch zu ihm gesagt, dass das nur eine Entscheidung für das Mainz-Spiel ist. Es hat nicht mit schlechter Leistung zu tun, sondern es geht darum, wie ich den Kader bestücke.“

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Neuhaus hatte beim jüngsten 1:1 gegen Mainz 05 im Spieltagskader der Fohlen gefehlt. „Jetzt in der kommenden Trainingswoche hat er wieder die Chance, sich für Wolfsburg zu empfehlen“, beteuert Polanski, der aber auch weiß: „Ob die Jungs das so nachvollziehen können, ist natürlich eine andere Frage.“ Spielmacher Neuhaus hat in Gladbach einen schweren Stand, eckte schon unter zahlreichen Trainern und mit Ex-Sportchef Roland Virkus an. Unter Polanski schien es für den Ex-Nationalspieler zwischenzeitlich wieder aufwärts zu gehen. Das ist mittlerweile aber längst verpufft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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