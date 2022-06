Asensio: Real-Verbleib offen

Marco Asensio hat noch keine finale Entscheidung getroffen, wo er in der nächsten Saison spielen wird. Gegenüber ‚Cadena SER‘ sagt der Mittelfeldspieler von Real Madrid: „Ich möchte der beste Spieler werden, der ich sein kann und die Dinge müssen wertgeschätzt werden. Ich muss mir mit dem Klub einig sein. Ich habe noch mit niemandem gesprochen, weil es nicht an der Zeit war. Wenn es so weit ist, müssen wir abwägen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch ist Real die erste Option für den 26-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison zwischen Startelf und Ersatzbank pendelte. Auf die Frage, ob er in Madrid bleiben möchte, antwortet Asensio: „Ja, offensichtlich. Aber ich möchte auch wachsen und das ganze Jahr über Kontinuität haben, nicht nur drei oder vier Monate. Du musst die Entscheidungen des Trainers respektieren und darauf vorbereitet sein, wenn er dir die Chance gibt. Ich bin stolz auf das, was ich geleistet habe. Es war meine Saison mit den meisten Toren.“ Asensio gelangen zwölf Treffer in 42 Pflichtspielen.