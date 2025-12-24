100 Millionen: Nächster Klub heiß auf Diomande

„Ich habe anschließend kurz nachgefragt, ob wir uns beim Angebot vertippt haben oder was da das Problem war“, sagte der Kapitän von RB Leipzig, David Raum (27), erst kürzlich gegenüber ‚Sky‘ bezogen auf die hohe Ablöse von 20 Millionen Euro, die die Sachsen für Yan Diomande im vergangenen Sommer gezahlt hatten.

Schon nach dem ersten Training waren Raums Zweifel an dem 18-jährigen Ivorer verflogen. Diomande, der sich aktuell mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup befindet, mischt die Bundesliga seit Wochen auf. In den vergangenen sieben Spielen schoss er sechs Tore und legte drei weitere auf. Kein Wunder also, dass sich bereits jetzt der FC Bayern, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur mit dem 19-Jährigen beschäftigen.

Und laut dem Portal ‚Teamtalk‘ bekommen die Interessenten jetzt weitere namhafte Konkurrenz. Auch Manchester United soll Gefallen am Rechtsfuß gefunden haben. Das Problem: Die Sachsen erhoffen sich bei einem zukünftigen Transfer bis zu 100 Millionen Euro für ihr Juwel, das noch bis 2030 an den Bundesligisten gebunden ist. Und bei den zahlungskräftigen Bewerbern dürfte RB wohl nicht bereit sein, von dieser Vorstellung abzurücken.