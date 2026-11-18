Bei Schalke 04 macht man sich keine Sorgen über den kolportierten Abgang von Loris Karius (34) zum FC Bayern. Gegenüber der ‚WAZ‘ sagt Vorstandschef Matthias Tillmann: „Da bin ich ganz entspannt und kann selbstbewusst sagen: Man ist doch lieber die Nummer eins auf Schalke als woanders nur Ersatz zu sein.“

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Tillmann weiter: „Er hatte sich bewusst dafür entschieden, auf Schalke zu verlängern. Jetzt spielt er eine hervorragende Saison, passt super in die Mannschaft. Mein Gefühl ist: Er spielt sehr gern hier. Wir als Klub planen fest mit Loris.“ Karius ist noch bis 2028 an S04 gebunden, würde also Ablöse kosten.

Die Bayern suchen zur kommenden Saison eine erfahrene Nummer zwei, die als Backup für Jonas Urbig (23) agiert. Karius kann sich die Rolle laut der ‚Sport Bild‘ durchaus vorstellen. Manuel Neuer (40) steht vor dem Karriereende.