Menü Suche
Kommentar
Liga MX

Ramos bietet sich in Europa an

von Leon Morsbach - Quelle: Tuttosport
1 min.
Sergio Ramos posiert vor den Fans @Maxppp

Sergio Ramos (39) denkt noch lange nicht ans Aufhören. Laut der ‚Tuttosport‘ will der Innenverteidiger ein weiteres Europa-Abenteuer angehen, weshalb seine Vermittler den AC Mailand bereits kontaktiert und Ramos aktiv angeboten haben. Im Winter wird Ramos ablösefrei sein und seinen aktuellen Verein CF Monterrey verlassen. Auch Thiago Silva (41), der im Januar ebenfalls vertragslos wird, wurde Milan angeboten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob die Italiener auf eines dieser Angebote eingehen, ist allerdings offen. Zwar bereitet sich Milan auf Wintertransfers in der Abwehr vor, plant jedoch ein eher kostensparendes Transferfenster. Hinzu kommt, dass beide Routiniers ihre besten Jahre bereits hinter sich haben. Entsprechend bleibt abzuwarten, wie die italienische Klubführung reagiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga MX
Serie A
Monterrey
Mailand
Sergio Ramos
Thiago Silva

Weitere Infos

Liga MX Liga MX
Serie A Serie A
Monterrey Logo Raya2
Mailand Logo AC Mailand
Sergio Ramos Sergio Ramos
Thiago Silva Thiago Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert