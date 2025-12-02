Ramos bietet sich in Europa an

Sergio Ramos (39) denkt noch lange nicht ans Aufhören. Laut der ‚Tuttosport‘ will der Innenverteidiger ein weiteres Europa-Abenteuer angehen, weshalb seine Vermittler den AC Mailand bereits kontaktiert und Ramos aktiv angeboten haben. Im Winter wird Ramos ablösefrei sein und seinen aktuellen Verein CF Monterrey verlassen. Auch Thiago Silva (41), der im Januar ebenfalls vertragslos wird, wurde Milan angeboten.

Ob die Italiener auf eines dieser Angebote eingehen, ist allerdings offen. Zwar bereitet sich Milan auf Wintertransfers in der Abwehr vor, plant jedoch ein eher kostensparendes Transferfenster. Hinzu kommt, dass beide Routiniers ihre besten Jahre bereits hinter sich haben. Entsprechend bleibt abzuwarten, wie die italienische Klubführung reagiert.