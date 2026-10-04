Drei Neue: Die DFB-Elf gegen Griechenland

Genau eine Woche ist es her, dass Jürgen Klopp seine erste Niederlage als Bundestrainer hinnehmen musste. Der damalige und gleichzeitig heutige Gegner: Griechenland. Anders als beim 0:1 schickt der Bundestrainer aber eine völlig andere Elf ins Rennen – der zweigeteilte XXL-Kader macht es möglich.

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Im Vergleich zum überzeugenden 2:0-Sieg gegen Serbien am Donnerstag nimmt Klopp drei Änderungen vor. Auf der Linksverteidiger-Position beginnt David Raum (28), Rechtsaußen übernimmt Lennart Karl (18) für seinen Bayern-Kollegen Serge Gnabry (31), der vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist ist.

Im Tor steht Jonas Urbig (23). Im Sturm beginnt Jonathan Burkardt (26) für Nick Woltemade (24). Florian Wirtz (23), der gegen Serbien auftrumpfte, darf wieder von Beginn an ran und führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

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Die Aufstellung von Deutschland

Die Aufstellung von Griechenland

Update (19:38 Uhr): In einer vorherigen Version dieses Artikels war fälschlicherweise Finn Dahmen im Tor aufgeführt.