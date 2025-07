Drittes Angebot für Díaz: Bayern mit neuer Schmerzgrenze

Mit zwei Offerten ist der FC Bayern bereits beim FC Liverpool abgeblitzt. Für ein Ablösepaket in Höhe von 67 Millionen Euro wollen die Reds Luis Díaz nicht ziehen lassen. Da die Verantwortlichen an der Anfield Road aber grundsätzlich Verhandlungsbereitschaft zeigen, sind alle Beteiligten zuversichtlich, den Deal zeitnah über die Bühne zu bringen.

Laut der ‚Sport Bild‘ gibt es bei den Bayern intern inzwischen eine neue Schmerzgrenze. Die Führungsetage um Sportvorstand Max Eberl und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sei gewillt, insgesamt 75 Millionen Euro Ablöse für den kolumbianischen Flügelstürmer lockerzumachen. In Liverpool könnte noch in dieser Woche ein Angebot in genannter Höhe eintreffen.

Einigen sich die Klubs, ist die wichtigste Hürde genommen. Zwischen Díaz und den Bayern herrscht dem Vernehmen nach längst ein Konsens. Für den 28-Jährigen liegt ein Vierjahresvertrag mit einem Jahressalär von 14 Millionen Euro brutto unterschriftsbereit in der Schublade. Díaz, der in Liverpool weniger als drei Millionen Euro netto pro Jahr verdient, winkt dementsprechend ein satter Gehaltssprung.