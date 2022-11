DFB: Ter Stegen fällt aus

Marc-André ter Stegen wird das Kurz-Trainingslager im Oman verpassen. Wie der DFB offiziell bestätigt, hat sich der Ersatzkeeper einen Magen-Darm-Infekt eingefangen und wird zunächst nicht mit der Mannschaft auf die Arabische Halbinsel fliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ter Stegen wird den Infekt in Frankfurt auskurieren und „nach seiner Genesung schnellstmöglich nachreisen“. Am kommenden Mittwoch tritt die Nationalmannschaft zum ersten und einzigen Testspiel vor der WM gegen den Oman (18 Uhr) an.