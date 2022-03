FC Bayern: Das Akanji-Gerücht im Check

Seitdem klar ist, dass Niklas Süle im Sommer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund wechseln wird, läuft an der Säbener Straße die Suche nach einem neuen Innenverteidiger auf Hochtouren. Kandidaten wurden zuletzt einige gehandelt, so richtig ins Suchraster will aber noch keiner passen.

Andreas Christensen (25) vom FC Chelsea hat sich für den FC Barcelona entschieden und ist so wie sein Innenverteidiger-Kollege Antonio Rüdiger (29) zu teuer für das Gehaltsgefüge der Münchner. Bei Nico Schlotterbeck (22/ SC Freiburg) und Bremer (24/ FC Turin) bleiben sportliche Zweifel.

Bayern beobachtet Akanjis Situation

Passenderweise brachte ‚Transfermarkt.de‘ heute einen weiteren Innenverteidiger bei den Bayern ins Spiel – und der kommt ausgerechnet von Borussia Dortmund. Dem Bericht zufolge „beobachten“ die Münchner „die Vertragssituation“ des 26-jährigen Schweizers. Die ist leicht erklärt: Bis 2023 ist Akanji an den BVB gebunden, eine Verlängerung ist zwar ein Thema, rückte zuletzt aber in weite Ferne. Der Innenverteidiger soll zu viel Gehalt fordern.

Gut möglich, dass es an der Säbener Straße beim reinen „Beobachten“ von Akanjis Situation bleibt, denn eine Verpflichtung würde für die Münchner nur mit deutlichen Abstrichen Sinn ergeben. Schließlich läuft es beim BVB-Verteidiger auf eines von drei simplen Szenarien hinaus: Entweder er verlässt Dortmund im Sommer gegen eine Ablöse, 2023 ablösefrei oder verlängert.

Unpassender Transfer

Alle drei Szenarien kämen den Bayern ungelegen: Dass eine Verlängerung gegen einen Transfer nach München spricht, liegt auf der Hand. Ein Klubwechsel im Sommer müsste mit viel Geld finanziert werden. Das hat der Rekordmeister zurzeit nur bedingt und ohnehin wird sich der Klub kaum die Blöße geben, Süle ablösefrei an den BVB ziehen zu lassen, um dann im Gegenzug einen nicht besseren, aber teureren Innenverteidiger aus Dortmund zu holen.

Bliebe also ein ablösefreier Wechsel im kommenden Jahr. Akanji ablösefrei zu verpflichten, wäre zwar ein durchaus geschickter Schachzug der Bayern, das im Sommer entstehende Kaderloch in der Innenverteidigung würde damit aber nicht gefüllt werden. Und so dürfte die Suche nach einem geeigneten Süle-Nachfolger wohl nicht mit einer Akanji-Verpflichtung enden.