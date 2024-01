Verhandlungen bis in die Nacht: Der Stand bei Boey & Bayern

Der Transfer von Kieran Trippier (33) scheiterte, die Verhandlungen um Nordi Mukiele (26) entpuppen sich wohl als zu kompliziert, doch eigentlich ist der FC Bayern aufgrund der aktuellen Personallage gezwungen, einen Rechtsverteidiger zu verpflichten. Die Bayern konzentrieren ihre Bemühungen seit dem gestrigen Donnerstag deshalb wieder auf Sacha Boey.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Franzose in Diensten von Galatasaray war schon in den vergangenen Wochen Thema, schien aber eigentlich zu teuer. Und auch nun wird die Verpflichtung des 23-Jährigen kein Selbstläufer. Wie ‚Sky‘ und Fabrizio Romano unisono berichten, verhandelten die Münchner und Istanbuler bis in die Nacht, fanden aber keine Einigung.

Lese-Tipp

Entscheidender Schritt? Bayern erhöht Angebot für Boey deutlich

Verhandlungen laufen

Galas Sportchef Erden Timur bestätigt dem Journalisten Nevzat Dindar: „Wir geben Boey nicht zu den genannten Zahlen ab.“ Im Raum stehen unterschiedliche Summen. Fabrizio Romano zufolge hat der Bundesligist 15 Millionen Euro geboten, was Galatasaray jedoch ablehnte. Laut ‚Sky‘ sind die Bayern bereit, 20 bis 25 Millionen für Boey zu zahlen. Einig sind sich die Quellen darin, dass der Süper Lig-Klub 30 bis 35 Millionen will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch sind die Münchner laut Romano optimistisch, den Transfer des Rechtsverteidigers einzutüten. Die Hoffnung sei, Boey noch am heutigen Freitag zum Medizincheck empfangen zu können. Dem türkischen ‚Sports Digitale‘ zufolge steht zu diesem Zweck bereits ein von den Bayern gecharterter Jet am Istanbuler Atatürk-Flughafen bereit, der Boey im Fall einer Einigung schnellstmöglich nach München bringen soll.

Sollte der FC Bayern die geforderten 30 Millionen zahlen? Ja, Boey ist es wert Nein, zu teuer

Möglicherweise ist der Rekordmeister auch deshalb guter Dinge, weil man sich übereinstimmenden Berichten zufolge bereits mit dem Spieler selbst einigen konnte. Ein unterschriftsreifer Vertrag soll bereits ausgearbeitet sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob es die Bayern tatsächlich schaffen, sich mit Galatasaray zu einigen, werden die nächsten Stunden und möglicherweise Tage zeigen. Allzu viel Zeit können sich die Münchner aber eigentlich nicht lassen. Denn aktuell verfügt Trainer Thomas Tuchel über keinen fitten Rechtsverteidiger. Auch die potenziellen Aushilfskandidaten Konrad Laimer und Joshua Kimmich fehlen verletzt.

Update (10:28 Uhr): ‚Sky‘ zufolge haben die Münchner ihr Angebot für den Rechtsverteidiger inzwischen kräftig erhöht. 25 Millionen Euro mit weiteren fünf Millionen an möglichen Boni soll die Offerte mittlerweile umfassen. Galatasaray möchte nach wie vor eine Sockelablöse von mindestens 30 Millionen.