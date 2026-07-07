Fast fix: Vier teure Bundesliga-Profis auf dem Sprung

Jakub Kaminski (24) zu Benfica Lissabon

Erst kürzlich verpflichtete der 1. FC Köln den Offensivspieler für 5,5 Millionen Euro fest vom VfL Wolfsburg. Nun wird man den Polen (31 Länderspiele) mit einem deutlichen Transferplus weiterverkaufen. Benfica Lissabon zieht die 20-Millionen-Ausstiegsklausel, um Kaminski aus der Domstadt loszueisen. Die Kölner können das Geld gut gebrauchen, um die Kaderplanungen voranzutreiben.

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Haris Tabakovic (32) zu RB Salzburg

15 Treffer und drei Vorlagen sammelte der Neuner als Leihspieler von Borussia Mönchengladbach. Mit dieser Quote rief der Bosnier (elf Länderspiele) selbstredend zahlreiche Interessenten auf den Plan, das Rennen scheint RB Salzburg zu machen. Mit der TSG Hoffenheim wurde ein Jahr vor Vertragsende eine Ablöse über fünf Millionen Euro ausgemacht. Laut ‚Sky‘ hat Tabakovic selbst dem Deal aber noch nicht final zugestimmt.

Alexander Nübel (29) zu Besiktas

Nach drei Leihjahren beim VfB Stuttgart steht für den DFB-Torwart ein neues Kapitel an. Den Bayern-Torwart verschlägt es an den Bosporus zu Besiktas. Fünf Millionen Euro fließen als Sockelablöse, zudem kann die gleiche Summe in Form von Zuschlägen folgen. Zusätzlich wurde zwischen den Münchnern und Nübel eine Abfindung vereinbart, berichtet die ‚Bild‘. Heute Abend wird der Schlussmann in der Türkei erwartet, im Anschluss folgen Medizincheck und Vertragsunterschrift.

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Aurèle Amenda (22) zu Coventry City

20 Millionen Euro inklusive Boni nimmt Eintracht Frankfurt mit dem Verkauf des Innenverteidigers ein. Im Januar 2024 war der Schweizer WM-Teilnehmer für 9,5 Millionen Euro vom BSC Young Boys an den Main gewechselt, der SGE winkt also ein lukratives Geschäft. Derweil freut sich Premier League-Aufsteiger Coventry City auf einen entwicklungsfähigen, robusten Abwehrmann.