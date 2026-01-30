Rennen um BL-Flirt Durán entschieden

Jhon Durán geht künftig in Frankreich auf Torejagd. Laut Gianluca Di Marzio wechselt der 22-jährige Mittelstürmer auf Leihbasis vom Saudi-Klub Al Nassr zum OSC Lille. FT kann den bevorstehenden Deal bestätigen. Eine Einigung mit dem Kolumbianer selbst hat der Ligue 1-Klub erzielt. Nun laufen die Gespräche mit Fenerbahce über die Auflösung des Leihvertrags.

Ein Wechsel in die Bundesliga kommt somit nicht zustande. Mehrere Bundesligisten, darunter der VfL Wolfsburg, mischten nach FT-Infos ebenfalls im Rennen um den 17-fachen Nationalspieler mit. Auch Juventus Turin zeigte Intersse an Durán, der im Januar 2025 für 77 Millionen Euro von Aston Villa zu Al Nassr gewechselt war.