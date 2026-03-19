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Bundesliga

BVB: Die Zahlen zum Sancho-Deal

Im Sommer will Borussia Dortmund Jadon Sancho ein drittes Mal an die Strobelallee lotsen. Dafür muss der Engländer auf eine Menge Gehalt verzichten.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Jadon Sancho bejubelt sein Tor @Maxppp

Die erneute Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund nimmt immer konkretere Züge an. Nachdem am gestrigen Mittwoch schon durchgesickert war, dass Niko Kovac sein Go für die Verpflichtung gegeben hat, kommen immer neue Details ans Licht.

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Sollte der BVB Jadon Sancho erneut zurückholen?
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Klar ist, dass sich Sancho von seinem derzeitigen Gehalt in Höhe von 16 Millionen Euro verabschieden muss. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Verantwortlichen beim BVB ein Grundgehalt zwischen fünf und sechs Millionen Euro offerieren wollen. Außerdem sollen die möglichen Boni für den Engländer stark von seiner Leistung abhängen.

Durch die vielen ablösefreien Abgänge wäre der Transfer des Linksaußen zu diesen Konditionen ein wohl überschaubares Risiko für Dortmund. Gleichzeitig müsste Niko Kovac allerdings wohl Abstand von seinem bisherigen 3-4-2-1-System nehmen, da Sancho in diesem keinen Platz hätte. Kovac soll laut dem Boulevardblatt durchaus offen für eine Veränderung des Systems sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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