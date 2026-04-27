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Gladbach-Neuzugang schon vor Ort

Bei Borussia Mönchengladbach geht die Planung für die kommende Saison unabhängig vom Klassenerhalt schon los. Brisant: Ein Offensivjuwel war sogar schon vor Ort.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
3 min.
Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder @Maxppp

Hinter Borussia Mönchengladbach liegt eine verkorkste Saison. Noch immer ist der Klassenerhalt nicht sicher, noch immer steht die Zukunft von Trainer Eugen Polanski über die Saison hinaus in den Sternen. Dennoch arbeitet Sportdirektor Rouven Schröder schon am Kader für die kommende Spielzeit.

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Ein möglicher Neuzugang könnte dabei aus der 3. Liga kommen. Laut der ‚Bild‘ zeigen die Fohlen Interesse an Ismail Badjie vom VfL Osnabrück. Es habe bereits einen Austausch mit der Spielerseite gegeben, zudem sei Badjie bereits vor Ort gewesen, um sich ein Bild vom Verein zu machen. Das Problem für die Borussia: Auch andere Klubs aus der Bundesliga sollen sich mit dem 20-Jährigen beschäftigen.

In Osnabrück spielt Badjie eine starke Saison und ist insbesondere in der Rückrunde meist als Joker eine wichtige Waffe in Richtung Aufstieg. Immerhin acht Tore und eine Vorlage konnte er beim Spitzenreiter beisteuern. Der Rechtsfuß ist noch bis 2028 an die Lila-Weißen gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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