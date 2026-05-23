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Bundesliga

Wichtiger Geldregen für Gladbach

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Winsley Boteli im Einsatz für die Schweiz @Maxppp

Winsley Boteli (19) kehrt nicht zu Borussia Mönchengladbach zurück. Laut Fabrizio Romano hat der FC Sion die Kaufoption für den 1,84 Meter großen Mittelstürmer gezogen. Festgeschriebene 3,5 Millionen Euro Ablöse fließen aus der Schweiz an den Niederrhein – ein Geldregen, der dem Bundesligisten gut zu Gesicht steht.

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Elf Tore und eine Vorlage verbuchte Boteli in der abgelaufenen Spielzeit für Sion. Nicht in Stein gemeißelt ist aber, dass der Schweizer U21-Nationalspieler auch in seiner Heimat bleibt. Ein gewinnbringender Weiterverkauf scheint auch möglich, zahlreiche Interessenten stehen Schlange.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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