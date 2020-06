Zirkzee-Zukunft in München – wegen Flick?

Der FC Bayern hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Erfolg mit Eigengewächsen, die sich kurz vor der endgültigen Profireife ihre Sporen als Leihspieler verdienen. Die prominentesten Beispiele sind mit Sicherheit Philipp Lahm oder David Alaba.

Leihe zunächst kein Thema

Mit Joshua Zirkzee wäre der erste Spieler der neuen Generation prädestiniert für dieses Erfolgsmodell. Gegenüber dem niederländischen Fernsehsender ‚NOS‘ stellt der 19-Jährige aber zunächst klar: „Aktuell denke ich nicht über eine Leihe nach.“

Gänzlich ausschließen will der Mittelstürmer eine mögliche Leihe aber wohl nicht: „Im Training versuche ich mich immer weiter zu entwickeln und mache das Beste aus den Minuten, die mir gegeben werden. Danach sehen wir weiter.“

Dass der neunfache niederländische U19-Nationalspieler lieber in München bleiben will, hängt wohl direkt mit Trainer Hansi Flick zusammen. Unter Vorgänger Niko Kovac fristete Zirkzee sein Dasein nahezu ausschließlich in der zweiten Mannschaft.

Profi-Durchbruch dank Flick

Erst Flick nominierte das Sturmtalent regelmäßig für den Profikader und verhalf ihm zu seinem Bundesligadebüt. Mittlerweile ist der Youngster fester Bestandteil der designierten Meistermannschaft und kommt regelmäßig zum Einsatz – in Abwesenheit von Robert Lewandowski in der Rückrunde gar dreimal von Beginn an.

Folgerichtig hält Zirkzee extrem hohe Stücke auf seinen Mentor: „Ich habe nicht meine besten Spiele gespielt (unter Kovac, Anm. d. Red.). Seit aber Hansi Flick das Ruder übernommen hat, hat er mir die Chancen gegeben und mir damit das Selbstvertrauen verliehen.“