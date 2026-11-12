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Offiziell Ligue 1

Toppmöller-Nachfolger schon wieder weg

von Emanuel Schultz - Quelle: rclens.fr
1 min.
Yannick Cahuzac beobachtet das Spiel @Maxppp

Yannick Cahuzac muss beim RC Lens bereits wieder seine Koffer packen – und das nicht einmal zwei Monate nach seinem Amtsantritt. Der französische Erstligist bestätigt die Trennung am heutigen Donnerstagabend offiziell. Der 41-Jährige beerbte im September Dino Toppmöller, der zuvor überraschend entlassen worden war.

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Racing Club de Lens
Communiqué officiel du Racing Club de Lens.

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Nach lediglich neun Spielen und einem Punkteschnitt von nur einem Zähler pro Partie muss Cahuzac seinen Posten schon wieder räumen. Besonders bitter war die 9:1-Rekordpleite gegen Como 1907 in der Champions League. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden: Pierre Sage, der bei Crystal Palace heute gehen musste, soll übereinstimmenden Berichten zufolge erneut in Lens übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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