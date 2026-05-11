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Bundesliga

Köln: Uneinigkeit um Wagner-Zukunft

von Simon Martis - Quelle: Express
René Wagner ist fokussiert @Maxppp

Gehen der 1. FC Köln und René Wagner nach der Saison doch getrennte Wege? Wie der ‚Express‘ berichtet, wächst in den Vereinsgremien der Widerstand gegen eine Weiterbeschäftigung des bisherigen Interimscoaches. Sportgeschäftsführer Thomas Kessler würde demnach zwar gerne mit Wagner in die neue Saison gehen, die finale Entscheidung liegt allerdings beim Gemeinsamen Ausschuss.

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Ein klares Bekenntnis ließ sich Kessler am Rande der gestrigen 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim jedoch nicht entlocken: „Ich verspüre da keinen Zeitdruck. Wir werden nach der Saison alles in Ruhe analysieren.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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