Eintracht: Der Preis für Cvetkovic

Die mögliche Verpflichtung von Mihajlo Cvetkovic (19) wäre für die interessierten Klubs aus der Bundesliga kein günstiges Unterfangen. Wie ‚Sky‘ berichtet, rechnet der RSC Anderlecht mit einer Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro.

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Neben dem SC Freiburg wird vor allem Eintracht Frankfurt mit dem Mittelstürmer in Verbindung gebracht. Die Hessen sollen bereit sein, eine Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro abzugeben. Cvetkovic soll seit über einem Jahr auf dem Eintracht-Radar sein.