Malle-Video: Neuhaus hat Lehren gezogen

Aus dem Skandal um das geleakte „Don Rollo“-Video hat Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Florian Neuhaus seine Lehren gezogen. Das bekräftigt der 28-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘: „Natürlich war die Sache ein Fehler. Das habe ich schnell eingesehen und mich entschuldigt. Ich habe die Situation angenommen und mein Ding durchgezogen. Ich konzentrierte mich auf das Sportliche, integrierte mich bei der U23, gab Gas auf dem Platz, in dem Wissen, es dann weiter durchzuziehen, wenn ich zurück bei den Profis bin.“ Mittlerweile ist Neuhaus wieder unumstrittener Stammspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

An einen Abschied aus Gladbach habe der zehnfache Nationalspieler, der seit 2017 bei den Fohlen unter Vertrag steht, nie gedacht: „Ich bin wahnsinnig gerne zum Training gefahren. Aber ich kam einfach nicht auf die Spielzeit, die sich ein Fußballer wünscht. Für mich war trotzdem immer klar: Ich lasse mich nicht unterkriegen. Deshalb kam der Gedanke an einen Transfer auch nicht auf. Ich habe den langfristigen Vertrag bei Borussia ganz bewusst unterschrieben, weil ich mich in diesem Klub wohlfühle und die Fahrt zum Training jeden Tag genieße.“ Bis 2027 steht Neuhaus noch bei der Borussia unter Vertrag.