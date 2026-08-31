Bundesliga
Nächste Wende: Nkounkou vor der Unterschrift
@Maxppp
Frankfurt-Linksverteidiger Niels Nkounkou (25) zieht es jetzt doch zum OGC Nizza. Nach FT-Informationen hat der Linksverteidiger dem Ligue 1-Klub seine Zusage gegeben, der Wechsel steht kurz bevor.
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Zwischenzeitlich hatte Celtic Glasgow eine Chance gewittert und versucht, Nizza auszustechen. Bei den Südfranzosen könnte Nkounkou nun den Kaderplatz von Melvin Bard (25) einnehmen, um den sich Leeds United und West Ham United bemühen.
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