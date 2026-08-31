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FT-Exklusiv Bundesliga

Nächste Wende: Nkounkou vor der Unterschrift

von David Hamza - Quelle: FT-Exklusiv
Niels Nkounkou klatscht mit seinem Kollegen ab @Maxppp

Frankfurt-Linksverteidiger Niels Nkounkou (25) zieht es jetzt doch zum OGC Nizza. Nach FT-Informationen hat der Linksverteidiger dem Ligue 1-Klub seine Zusage gegeben, der Wechsel steht kurz bevor.

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Zwischenzeitlich hatte Celtic Glasgow eine Chance gewittert und versucht, Nizza auszustechen. Bei den Südfranzosen könnte Nkounkou nun den Kaderplatz von Melvin Bard (25) einnehmen, um den sich Leeds United und West Ham United bemühen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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