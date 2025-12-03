Der klare Eintracht-Plan mit Bahoya

Eintracht Frankfurt plant für den Moment über die aktuelle Spielzeit hinaus mit Jean-Mattéo Bahoya (20). Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der Flügelstürmer noch ein weiteres Jahr den Adler auf der Brust tragen. Der Franzose wurde zuletzt konkret mit einem Abschied im kommenden Sommer in Verbindung gebracht, da er zunehmend mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Arsenal hat Interesse angemeldet, die Eintracht um Sportvorstand Markus Krösche hat das Preisschild auf rund 80 Millionen Euro festgelegt. Neben Bahoya soll laut der ‚Bild‘ auch Offensiv-Kollege Can Uzun (20) noch eine weitere Saison bleiben. Beim türkischen Nationalspieler liegt die Schmerzgrenze ebenfalls bei 80 Millionen Euro. Dagegen könnte Linksverteidiger Nathaniel Brown (22) die SGE im kommenden Sommer schon eher für eine hohe Ablöse verlassen.