Heidenheim: Schmidt-Nachfolger schon da?

Der 1. FC Heidenheim könnte sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Frank Schmidt im eigenen Stall bedienen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Patrick Mayer zum Kandidatenkreis gehören wird. Der 38-Jährige trainiert aktuell die U19 und die U21 des Zweitligisten.

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Auch als Spieler war Mayer schon an der Brenz, wo er von Schmidt trainiert wurde. Der 52-Jährige hatte in dieser Woche mitgeteilt, dass er seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern wird. Somit endet die Ära Schmidt nach 20 Jahren.