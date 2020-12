Juve: Pirlo plant weiter mit Dybala

Andrea Pirlo hat unterstrichen, dass Paulo Dybala in seinen Planungen eine wichtige Rolle spielt. Auf Nachfrage sagte der Trainer von Juventus Turin gegenüber italienischen Medien: „Absolut. Champions wie er sind immer fundamental in starken Mannschaften. Ich trainiere alle Spieler und Dybala ist einer von ihnen. Sein Verhalten ist großartig.“

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Pirlo bislang nicht allzu sehr auf Dybalas Dienste setzt. Lediglich fünfmal stand der 27-jährige Argentinier in der Liga in Pirlos Startformation. Oftmals kam er nur von der Bank. Das 4:0 am Samstag gegen Parma verpasste der Linksfuß verletzungsbedingt.