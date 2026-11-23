Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen den FC Bayern München (1:1) am Freitagabend muss René Wagner unabhängig des Ergebnisses im kommenden Spiel gegen die SV Elversberg (Samstag, 15:30 Uhr) nicht akut um seinen Job bangen. Dennoch stellte Sportgeschäftsführer Thomas Kessler auf der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln am Sonntag klare Forderungen an den Cheftrainer: „Ich sehe ganz, ganz viele Chancen in den nächsten Spielen. Aber wir müssen die auch nutzen, um Konstanz reinzubekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach zehn Spieltagen rangiert der Domstadtklub in der Bundesliga mit nur zehn Zählern auf Platz 14. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt lediglich drei Punkte. „Unsere Schritte sind bisher noch nicht so groß, wie wir es uns gewünscht haben“, konstatierte Kessler. Der stellvertretende Vorstand Ulf Sobek stellte klar: „Manche Entwicklungen gehen mir derzeit zu langsam.“ Wagner muss also liefern. Nach Elversberg geht es für den FC im DFB-Pokal zum aktuellen Zweitliga-Schlusslicht Holstein Kiel (01.12.), danach in der Liga gegen den FC Augsburg (05.12.).