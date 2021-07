Wolfsburg: Brekalo hinterlegt Wechselwunsch

Josip Brekalo will den VfL Wolfsburg offenbar in der laufenden Transferphase verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Kroate den Offiziellen seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Die Niedersachsen fordern eine Ablöse von 15 Millionen Euro für Brekalo. Angebote für den 23-Jährigen liegen dem Bericht zufolge aber noch keine vor.

Zuletzt wurde Brekalo mit Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Viel ernster soll noch das Interesse von Real Sociedad und Betis Sevilla sein. Die beiden spanischen Klubs nehmen in der anstehenden Saison an der Europa League teil und dürften das notwendige Kleingeld besitzen, um die Forderungen der Wölfe annähernd bedienen zu können.

Vertraglich gebunden ist Brekalo noch bis 2023. Vor fünf Jahren war er für zehn Millionen Euro von Dinamo Zagreb gekommen und hatte sich nach einem Leihjahr beim VfB Stuttgart peu à peu als Stammkraft etabliert.