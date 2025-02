Eberl über Kimmich: „Will keinen überreden müssen“

Max Eberl will Joshua Kimmich keine Deadline setzen, hofft aber auf eine baldige Vertragsverlängerung des 29-Jährigen. Auf der Sportmesse Spobis in Hamburg erklärte der Sportvorstand: „Wir können nicht bis zum Sanktnimmerleinstag warten. Aber wir wollen Joshua ein bisschen Zeit geben und seine Gedanken reifen lassen, dass Bayern München der Verein ist, bei dem er weitermachen will. Das ist legitim. Ich will keinen Spieler überreden müssen, einen Vertrag zu unterschreiben, sondern ich will, dass er das aus voller Überzeugung macht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Wochen wartet Eberl auf eine Entscheidung von Kimmich. Zuletzt hatte der 51-Jährige mit den Verlängerungen von Manuel Neuer (38) und Alphonso Davies (24) nach langem Leerlauf wichtige Personalien binden können, neben Kimmich soll auch Jamal Musiala (21) folgen. Bei Kimmich hatten die Zeichen im vergangenen Sommer noch auf Trennung gestanden, unter Vincent Kompany fühlt sich der Sechser aber wieder wohl in München, wo er seit knapp einem Jahrzehnt unter Vertrag steht.