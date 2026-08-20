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2. Bundesliga

Schneller Abgang beim KSC?

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
Hyeok-kyu Kwon im KSC-Trikot @Maxppp

Hyeok-kyu Kwon könnte den Karslruher SC nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Laut ‚Sky‘ stehen sowohl der Verein als auch der Südkoreaner selbst einem Abgang offen gegenüber. Jagiellonia Bialystok, Los Angeles FC und Cerezo Osaka zeigen bereits konkretes Interesse am 25-Jährigen.

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Kwon war im Februar dieses Jahres ablösefrei vom FC Nantes zum KSC gewechselt, kam dort bisher aber lediglich in acht Pflichtspielen zum Einsatz. Der zentrale Mittelfeldspieler konnte für den Zweitligisten bisher noch keine Partie über die vollen 90 Minuten absolvieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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