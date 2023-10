Beispielhaft: Unions Vorgehen mit Fischer

Was bis vor einigen Wochen eine fast schon märchenhafte Erfolgsgeschichte war, ist in einer für den deutschen Profifußball mehr oder weniger beispiellosen Krise gemündet. Sage und schreibe zehn Pflichtspielniederlagen am Stück hat Union Berlin seit dem 0:2 gegen Werder Bremen kassiert.

Trainer Urs Fischer steht bei den Eisernen dennoch nicht zur Disposition. „Wir haben letzte Woche gesagt – und das gilt auch weiterhin – wir besprechen die Dinge intern und wollen gemeinsam diese das erste Mal wirklich schwierige Zeit meistern und wieder in die erfolgreiche Richtung bringen“, stellte Unions Sportchef Oliver Ruhnert nach der Partie unmissverständlich klar.

Kritik an der Mannschaft

Es ist wohl eine Mischung aus Dankbarkeit und einem nach wie vor vorhandenen Glauben daran, dass Fischer das Ruder gemeinsam mit dem Team noch einmal herumreißen kann. Gegen Werder – und das gehört zur Wahrheit dazu – war erstmals auch ein Stück Resignation bei Teilen der Spieler zu erkennen. „Der Auftritt war so, dass man sich Sorgen machen darf. Wir haben das erste Mal die Situation in all den Jahren, dass es um den Klassenerhalt geht“, befand auch Ruhnert.

Und wie reagierte Fischer selbst? Angenehm reflektiert trat der Union-Coach unmittelbar nach der Partie vor die Kameras. „Ich werde mit bestem Beispiel vorangehen und die Mannschaft entsprechend auf das Spiel gegen Stuttgart vorbereiten“, ließ Fischer wissen. Gleichzeitig betonte der Schweizer aber auch, er werde sich den Mechanismen klaglos beugen, sollte die Vereinsführung beschließen, dass ein Neustart mit einem anderen Trainer vonnöten ist.