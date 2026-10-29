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Bundesliga

Konsequenzen für Schalke-Stürmer Hwang?

von Dominik Sandler
1 min.
Hee-chan Hwang und Miron Muslic im Training von Schalke 04 @Maxppp
Dresden 2-0 Schalke 04

Der FC Schalke und insbesondere Angreifer Hee-chan Hwang erlebten im DFB-Pokal am gestrigen Mittwoch bei Dynamo Dresden (0:2) einen gebrauchten Abend. Frustriert hatte der Südkoreaner, der im Zuge einer Behandlung an der Seitenlinie auf seine Rückkehr auf den Platz warten musste, einen der Schalker Physiotherapeuten zur Seite geschubst. Nach der Partie kündigte Trainer Miron Muslic mögliche Konsequenzen an: „Das hat mir nicht gefallen. Das werden wir dann hinterher besprechen.“

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Wie die gesamte Offensive hat auch Hwang einen komplizierten Saisonstart hinter sich. Der Leihspieler von den Wolverhampton Wanderers wartet bislang noch auf sein erstes Tor für die Knappen, immerhin stand Hwang gegen den 1. FC Köln (0:0) und gegen Dresden die ersten beiden Male in der Startelf. Rein sportlich nahm Muslic seine Stürmer nach dem Spiel bei den Sachsen in Schutz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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