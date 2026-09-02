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Serie A

Ablösefrei: El Shaarawy kehrt zurück

von Julian Jasch - Quelle: Matteo Moretto | Fabrizio Romano
Stephan El Shaarawy im Porträt @Maxppp

Stephan El Shaarawy (33) heuert wieder in der Serie A an. Laut Matteo Moretto kehrt der Edeltechniker zum FC Genua zurück. Fabrizio Romano berichtet ergänzend von einem Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison.

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El Shaarawy wurde einst unter anderem in Genua ausgebildet. Es folgten Stationen beim AC Mailand, der AS Monaco, der AS Rom und SH Shenhua. Sein Vertrag bei den Giallorossi verlor Anfang Juli an Gültigkeit, insofern wechselt er ablösefrei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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