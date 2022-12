Cody Gakpo: Klopps Antwort auf Verletzungspech & Torflaute

Es ist Fußball-Europas erster richtig großer Wintertransfer. Oranje-Star Cody Gakpo (23) wechselt gegen eine Ablöse von bis zu 56 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum FC Liverpool. Kraftakt und Machtdemonstration zugleich, schließlich galt lange Manchester United als Favorit auf die Verpflichtung. Als dann aber die Reds ernstgemacht haben, hatten die Red Devils keine Chance mehr.

Auch wenn Liverpool wohl den besseren Kader als United hat, ist Gakpos Aussicht auf Spielzeit an der Merseyside nicht schlechter als in Manchester. Wäre er bei United als Ronaldo-Nachfolger wohl fest als zentrale Sturmspitze eingeplant, winken in Liverpool auch Einsätze über links. Dort wiederum ist Marcus Rashford (26) beim Ligarivalen derzeit unangreifbar.

Linksaußen

In der Mannschaft von Jürgen Klopp hingegen fallen derzeit die etatmäßigen Linksaußen Luis Dáz (25) und Diogo Jota (26) aus. Zwar wird in beiden Fällen ein baldiges Comeback erwartet, Gakpo – derzeit voll im Saft – könnte sich aber mit einem gelungenen Start direkt zu einer mindestens gleichwertigen und obendrein anders veranlagten Alternative zu Díaz aufschwingen. Jota dagegen war schon vor der Verletzung einigermaßen außen vor und droht abgehängt zu werden.

Sturmspitze

Auf der Neun sollte eigentlich 80-Millionen-Mann Darwin Núñez (23) seine Mannschaft mit Toren versorgen, tut sich dabei aber noch schwer und hat viel Kritik auf sich gezogen. Klopp wird weiter Geduld mit dem Uruguayer haben, aber trotz der Ablöse sicher keine Stammplatzgarantie ausstellen. Das ist Gakpos Chance, auch im Sturmzentrum zu Einsätzen zu kommen. Auch Roberto Firmino (31) ist sicher kein unantastbarer Konkurrent.