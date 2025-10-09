Erste Trainerentlassung in La Liga

Der spanische Erstliga-Aufsteiger Real Oviedo trennt sich von Trainer Veljko Paunovic. Nach einem durchwachsenen Start mit nur zwei Siegen und sechs Niederlagen ist für den serbischen Übungsleiter Schluss. In einer Erklärung hat der Klub die Beendigung von Paunovics Vertrag bestätigt, der eigentlich bis zum 30. Juni 2026 laufen sollte.

Die Entlassung markiert den ersten Trainerwechsel in der aktuellen La Liga-Saison. Als möglicher Nachfolger wird der vereinslose Luis Carrión gehandelt. Zum aktuellen Zeitpunkt steht Oviedo auf dem enttäuschenden 17. Tabellenplatz in der ersten spanischen Liga.