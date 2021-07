Fünf Interessenten: Wo landet Griezmann?

Auf rund 33 Millionen Euro soll sich das Jahresgehalt von Antoine Griezmann beim FC Barcelona belaufen. Zu teuer für die finanziell so gebeutelten Katalanen, die in diesem Sommer große Probleme haben, Lionel Messi einen vernünftig dotierten neuen Vertrag vorzulegen. Und so steht Griezmann im Schaufenster.

Mindestens fünf Vereine haben die Fährte bereits aufgenommen. Die ‚Sport‘ nennt Juventus Turin, Atlético Madrid, den FC Chelsea, Manchester United und City. Juve soll schon frühzeitig konkretes Interesse hinterlegt haben. In den vergangenen Tagen positionierte sich dann vor allem Chelsea.

Bloß nicht zu Atlético

Griezmanns Wunschziel soll aber sein Ex-Klub Atlético Madrid sein. Und genau das wiederum sorgt für Probleme. Denn Barça will nicht erneut einen direkten Konkurrenten stärken. Der Wechsel von Luis Suárez zu den Colchoneros schmerzt die Fans in Barcelona noch immer. Zumal der Uruguayer Atlético direkt zum Meistertitel schoss.

Und so bleibt die Frage ungeklärt, für welchen Klub Griezmann in der anstehenden Runde auf Torejagd gehen wird. Klar scheint nur: Ein dauerhafter Abschied vom Camp Nou ist unwahrscheinlich. Denn die Ablöse für den französischen Weltmeister kann und will kein Verein aufbringen. In Barcelona wird man schon froh sein, wenn eine Leihe zustande kommt und ein Bewerber das Gehalt des 30-Jährigen übernimmt. Aber bitte nicht Atlético.