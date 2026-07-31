Eintracht-Zukunft: Larsson spricht Klartext

Hugo Larsson schwört Eintracht Frankfurt die Treue. „Ich bin hier wirklich sehr glücklich. Auch meine Freundin fühlt sich wohl, sie liebt Frankfurt. Ich habe keine Pläne, wegzugehen. Es ist dieselbe Story jedes Jahr“, zitiert die ‚Frankfurter Rundschau‘ den 22-jährigen Schweden, um dem es erneut Abschiedsgerüchte gibt.

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Für die kommende Saison stellt Larsson eine klare Forderung: „Ich habe schon zu Beginn der vergangenen Saison gemerkt, dass sich meine Rolle verändern würde. Ich war mehr Sechser. Das ist nicht das, wie ich in diesem Klub so erfolgreich geworden bin. Erfolgreich bin ich geworden, weil ich eine freie Rolle hatte, nach vorne und hinten konnte. An der Seite von Ellyes (Skhiri; Anm. d. Red.) hatte ich viele Freiheiten. Ich bin so selbstbewusst zu sagen, dass ich einschätzen kann, wo ich der Mannschaft am besten helfen kann und wo sie mich braucht. Als Holding Six hat man diese Freiheiten nicht.“