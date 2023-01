Leeds-Transfer: McKennie reist zum Medizincheck

Der Transfer von Weston McKennie von Juventus Turin zu Leeds United steht kurz bevor. Wie ‚Goal Italia‘ berichtet, befindet sich der US-amerikanische Nationalspieler mittlerweile auf dem Weg nach England, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Ein veröffentlichtes Video soll zeigen, wie sich der 24-Jährige auf die Reise macht.

Leeds wird McKennie für den Rest der Saison mit Kaufoption ausleihen. 2020 war der Mittelfeldspieler zunächst für ein Jahr auf Leihbasis und dann per festem Transfer von Schalke 04 zur Alten Dame gewechselt. In der aktuellen Saison stand er für die Turiner in 21 Pflichtspielen auf dem Platz.

