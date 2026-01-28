Mit CL-Erfahrung: Zwei Neue für Fürth?

Noch im Winter könnte Rasmus Lauritsen in die 2. Bundesliga wechseln. Laut dem Portal ‚campo.dk‘ sind der 1. FC Kaiserslautern und die SpVgg Greuther Fürth am Innenverteidiger von Bröndby IF interessiert. Das Kleeblatt interessiert sich ‚Sky Italia‘ zufolge außerdem für Torhüter Örjan Nyland. Der 35-Jährige ist aktuell Ersatzkeeper beim FC Sevilla und war in Deutschland schon für den FC Ingolstadt und RB Leipzig aktiv.

Der 67-fache norwegische Nationalkeeper absolvierte für RB unter anderem zwei Partien in der Königsklasse. Neben Fürth und Lautern sind an Lauritsen auch namentlich nicht genannte Klubs aus der Türkei interessiert. Der 29-Jährige steht noch bis 2027 bei Bröndby unter Vertrag. Allen voran das Kleeblatt, das mit 46 Gegentoren die mit Abstand schlechteste Defensive im Unterhaus hat, sucht händeringend nach defensiver Verstärkung. Ausgerechnet Jan Elvedi (29) vom FCK ist ein weiterer Kandidat am Laubenweg.