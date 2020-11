Brekalo spricht über Wechselgerüchte

Josip Brekalo hat sich über die Wechselgerüchte aus dem vergangenen Transferfenster geäußert. Der ‚kicker‘ zitiert den 22-jährigen Kroaten, der unter anderem bei der SSC Neapel und Atalanta Bergamo Interesse geweckt hatte: „Die Kommunikation war immer offen, auch mit Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer.” Man habe vereinbart: „Wenn ein Top-Angebot für den Verein und für mich kommt, dann werden wir es prüfen.” Eine entsprechende Offerte blieb allerdings aus und Brekalo in Wolfsburg. Zur Zeit sei er „sehr zufrieden“ und werde „alles für diesen Verein“ geben.

Brekalo feierte am vergangenen Spieltag gegen Hertha BSC (1:1) sein Comeback nach überstandener Infektion mit dem Covid-19-Virus. Der Vertrag des Offensivspielers läuft bei den Wölfen noch bis 2023. Im Sommer 2016 war er von Dinamo Zagreb nach Niedersachsen gekommen und zwischenzeitlich an den VfB Stuttgart verliehen. In bisher 91 Bundesliga-Spielen kommt Brekalo auf 20 direkte Torbeteiligungen.