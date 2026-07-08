Schnäppchen: Bochum sichert sich Rasmussen

Der VfL Bochum steht vor der Verpflichtung von Christian Rasmussen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der 23-jährige Offensivspieler seinen Medizincheck beim Zweitligisten bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Die Vetragsunterzeichnung soll zeitnah erfolgen.

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Update (17:03 Uhr): Das ging fix: Die Bochumer haben den Rasmussen-Deal nun offiziell bekanntgegeben. Der Linksfuß unterschreibt ein bis 2030 datiertes Arbeitspapier.

In der vergangenen Saison war Rasmussen für Fortuna Düsseldorf am Ball. Eine Ablöse erhalten die Rheinländer nicht, da der Vertrag des Dänen aufgrund des Abstiegs in die dritte Liga seine Gültigkeit verlor. Erst im Sommer 2025 war Rasmussen für rund eine Million Euro von Ajax Amsterdam zur Fortuna gewechselt.